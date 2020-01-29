مصر | حبس المتهمين بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهمين بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مدينة نصر ثان، صباح اليوم الأربعاء، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق لهتكهم عرض طفل مصاب بالتوحد بعد إتهام أسرة الطفل لهم، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم مدينة نصر، بلاغا من أسرة تتهم أشخاص بالتعدي جنسيا على ابنهم المصاب بالتوحد، وتمكن رجال المباحث من القبض على 2 منهما، اللذين اعترفا بأنهما يمارسان الشذوذ منذ فترة، وأنهما اعتدا على المجني عليه.

وأثبتت التحريات، في واقعة الاعتداء الجنسي على طفل مصاب بمرض التوحد، أن هناك مجموعة من الأطفال، اعتادوا ممارسة الشذوذ الجنسي، وقاموا باستقطاب المجني عليه أكثر من مرة، للاعتداء عليه، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الهارب.