شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الشرطة.. «النيابة الإدارية» تكرم أرملة الشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عزة محمد أسعد، رئيس النيابة الإدارية، أرملة الشهيد المقدم شرطة أحمد إبراهيم الرفاعي، الضابط بالأمن الوطني، حيث سلمها درع النيابة الإدارية، تقديرا لما بذله زوجها الشهيد المغفور له بإذن الله وتضحيته بروحه من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وأكد المستشار المنشاوي على تقديره البالغ لرجال الشرطة المصرية وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه، وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون بجوار شرطة بلادهم في وجه قوى الظلام والشر لتظل مصر آمنة صامدة كما كانت عبر تاريخها العظيم.