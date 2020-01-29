شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تدعيم منظومة القمامة بـ6 سيارة جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السيارات التي تم شراؤها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي لتدعيم منظومة القمامة. وقامت المحافظة بشراء عدد 6 سيارات قلاب كبير سعة 50 م3، وعدد 3 سيارات قلاب من الحجم الوسط، سعة 20 م3 وذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، للعمل بقطاع القمامة بمدن بنها وقليوب وشبين القناطر والخانكة والخصوص والقناطر الخيرية.

وأكد «الهجان» أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف القمامة، وستبذل قصارى جهدها لشراء المعدات اللازمة لتدعيم المنظومة والنهوض بها، مطالبا المسؤولين بضرورة الحفاظ عل المعدات ومراعاة أعمال الصيانة لها، وموافاة المحافظة بشكل دوري بحالة السيارات والمعدات بكل مجلس ومدينة.

وأضاف أن المحافظة تؤكد على أهمية تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات.