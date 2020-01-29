شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس: «عبدالناصر بطل هزيمة 67» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بأنه «بطل هزيمة مصرعام 1967».

وقال ساويرس في تغريدة عبر تويتر تعليقا على إعلان خطة السلام من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في رسالته عبر تويتر: «لا أنتظر خيرا من خطة كوتشنر للسلام في فلسطين.. لكن أرجو عدم الاعتراض عليها ورفضها قبل الإعلان عن تفاصيلها حيث هذا يعطى انطباعا بأننا دائما ما نرفض.. فلننتظر التفاصيل ونقدم عرضا مقابل أكثر عدلا بدل الرفض المطلق وعدم تقديم البديل..».

ليرد أحد متابعي ساويرس عليه، قائلاً: «الله يرحمك يا عبدالناصر أسد العروبة»، من جانبه رد ساويرس قائلاً: «بطل هزيمة 67».