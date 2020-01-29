شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: طلاء 34 ألف مبنى بالمحافظات تنفيذًا لـ«توجيهات السيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى بالمحافظات أشار إلى انتهاء المحافظات من طلاء أكثر من 34 ألف مبنى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بمدن وعواصم المحافظات، وما قرره مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار «شعراوي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى استمرار المحافظات في متابعة استكمال طلاء واجهات المباني، مؤكداً على عدم ادخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشآت غير مكتملة التشطيب الخارجى لحين تشطيب الواجهات وذلك تنفيذاً لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام باللون الموحد للمبانى بالمدينة أو الحى.

وأوضح الوزير أنه تم تكليف المحافظات بحصر المبانى غير منتهية التشطيب وحث السكان على تشطيب العمارات ومنحهم مهلة محددة للتنفيذ وفي حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجياً لحين الالتزام بتطبيق القرار، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تم استعراضه أوضح أن محافظة الاقصر قامت بطلاء 5613 مبنى وقنا 3673 مبنى وبنى سويف 2599 مبنى والشرقية 2145 مبنى والغربية 2092 مبنى والجيزة 1471 مبنى والقاهرة 1308 مبني، موضحاً أن المحافظات تقوم بتحديد اللون المناسب لطبيعتها حفاظاً على المظهر الحضارى بالتنسيق مع الجامعات والحفاظ على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.