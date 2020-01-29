شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يبحثان تعزيز التعاون المشترك (تفاصيل اللقاء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، على تشكيل لجنة من الجانبين لتنسيق ودراسة ودفع كافة موضوعات التعاون المشترك، ودعوة المختصين بوزارة الزراعة لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بتلك الشركات لتحديد أوجه التعاون المستقبلية على أرض الواقع.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى. تم خلال اللقاء استعراض الهيكل التنظيمى والمنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى في مختلف المجالات وذلك للاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.

واستعرض الوزيران سبل التعاون القائمة بين وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في مجال تصنيع وتطوير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة، ومنها التعاون القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ممثلة في شركة «حلوان للآلات والمعدات» (مصنع 999 الحربى) ووزارة الزراعة والذى يهدف إلى تصنيع وتوريد عدد (2000) سطارة قمح على مدار ثلاث سنوات بمعدل ( 666 ) سطارة سنويا طبقا لمخطط التعاقد.

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الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى يجتمع مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والوفد المرافق له

وتم عرض مخطط الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكى بعدد من المحافظات الأخرى وهى (البحيرة – الشرقية – أسيوط – سوهاج)، بالإضافة إلى محافظتي بورسعيد والغربية، وأوضح وزير الزراعة أنه تم الإشارة إلى الموقف التنفيذى لمشروع إقامة المفارخ السمكية بالكيلو 21 بالإسكندرية والعريش والذى يتم تنفيذه بواسطة «شركة حلوان لمحركات الديزل» ( مصنع 909 الحربى ) لصالح الهيئة العامة للثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، إنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف النهائى للمشروعات التي ينفذها مركز نظم المعلومات والحواسب، التابع لوزارة الإنتاج الحربى لصالح وزارة الزراعة وهي مشروع ميكنة الإدارة المركزية للحجر الزراعى والذى تم الانتهاء من تحليل وتنظيم المنظومة الخاصة به والعمل بالبرامج المطلوبة، ومشروع ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) والذى يهدف إلى ميكنة جميع أعمال الجمعيات الزراعية وحصر الحيازات الزراعية، حيث تم الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بمحافظتي (الغربية وبورسعيد) خلال شهر ديسمبر 2019.

وأوضح أنه تم استعراض الموقف النهائى لعدد (5) مجفف ذرة تقوم الشركة (مصنع 909 الحربى) بتصنيعها حيث تم الإنتهاء من العينة الأولى بنهاية شهر سبتمبر 2019، والتى سيتم تركيبها قريباً بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب عدد (4) مجففات أخرى تم التعاقد عليها لصالح وزارة الزراعة.

وشدد «القصير» على أهمية التعاون المستمر والدائم بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، والذى أثمر عن العديد من النجاحات في مجال تصميم وتصنيع معدات بعض المشروعات القومية ومشروعات تطوير نظم الرى الحديث وتوفير السطارات الزراعية، إلى جانب التعاون في إنشاء منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، ومشروع ميكنة الحجر الزراعى والذى تستهدف وزارة الزراعة من خلاله إنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعي وعمل ميكنة تامة لكافة أعمال الحجر الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير شامل في منظومة العمل وتحسين أدائها وربطها بكافة الأنظمة الدولية للحجر الزراعي على مستوى العالم.

وأكد أهمية التعاون الوثيق بين المراكز البحثية بوزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات صناعية تساعد على تحديث أساليب الزراعة بمصر، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربي في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة.