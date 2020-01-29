شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أكبر مشروع للاستزراع السمكي بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش عن الانتهاء من إنشاء أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الجامعة وإعداده للافتتاح خلال احتفال شمال سيناء بعيدها القومي في 25 إبريل المقبل.

وقال الدكتور صلاح صقر، المشرف العام على المشروع، إنه تم الانتهاء من جميع مراحل المشروع، الذي يعد أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء وعلى مستوى الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه يضم مركزا لبحوث الأسماك كأكبر مركز تدريبي إنتاجي للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء، والهدف العام له هو تدريب طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية وطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية وباقي كليات جامعة العريش وشباب الخريجين وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، بجانب توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالي محافظة شمال سيناء.

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وأضاف «صقر» أن المشروع مكون من وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، وحدة إنتاج زريعة الأسماك، وحدة الإنتاج المكثف متعدد المراحل، وحدة الإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه، وحدة الإنتاج المعزولة برقائق البولى ايثيلين عالي الكثافة، وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكي، وحدة الاستشارات والدراسات السمكية، وحدة المبيعات والتسويق الترفيهي، وحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم كبير من الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، دعمًا ماليًا وإداريًا ومعنويًا، حتى يخرج بشكل متميز يليق باسم جامعة العريش وبسيناء الحبيبة، وبتشجيع من الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، والدكتور رياض إسماعيل عميد كلية العلوم الزراعية البيئية وكل فريق العمل من مهندسين وفنيين وعمال.

ولفت إلى أن هذا المشروع من أحد المشروعات الجديدة التي أقامتها جامعة العريش ويتم تجهيزها للافتتاح مثل مبنى معامل كلية الطب البشرى والإدارة الطبية التابعة لها، مبنى كلية التجارة، مبنى إدارة الجامعة، عدد 3 عمارات كاستراحات لأعضاء هيئة التدريس، مبنى الخزان الرئيسي لإمداد الجامعة بالمياه، ومجمع المدرجات الجديد، علاوة على المشروعات الإنتاجية للدواجن والسمان والأرانب والأسماك.