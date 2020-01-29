شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لفحص انهيار جزئي لعقار بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نجوى العشيري رئيس حى غرب شبرا الخيمة تشكيل لجنة من الحى لمعاينة الانهيار الجزئي الذي حدث بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة «عزبة عثمان» لبيان إن كان المنزل مرخصا من عدمه.

وقالت رئيس الحى إنه جارٍ فحص الخسائر الناتجة عن الانهيار الجزئي بالعقار وبيان مدى صلاحيته لتسكين المواطنين به مرة أخرى من عدمه.

كان العميد صموئيل عطاالله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، تلقى بلاغا بانهيار سقف بالدور الأرضى بعقار ملك رشدى محمد، بمنطقة عزبة عثمان، التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، وتم على الفور انتقال الأجهزة التنفيذية لمكان الواقعة وتبين عدم حدوث أي خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.