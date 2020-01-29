شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الكيني يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة الصياد، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، إن رئيس مجلس النواب الكيني جاستن موتوري والذي يزور مصر رسميا خلال الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ يناير الجاري زار قلعة قايتباي على رأس وفد برلماني ضم ٩ أفراد مساء أمس.

Advertisements

وأوضح «الصياد» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»– أن الوفد الكيني تفقد منطقة الأسوار والأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية بالقلعة وأعجب بما شاهده في القلعة، مشيراً إلى أن الزيارة استمرت قرابة ساعة.

وأشار إلى أنه تم توفير مترجمة من القلعة لمرافقة الوفد والقيام بأعمال الترجمة، حيث قدمت شرحاً وافياً للوفد عن تاريخ القلعة باعتبارها الحصن الرئيسى لمحمد على ضد الغزاة.

وأضاف أن الزيارة شملت معرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة والسور الخارجى والحواصل والبهو والسراديب، مشيراً إلى استمرار الاجراءات الأمنية المشددة وتواجد شرطة السياحة داخل القلعة طوال فترة الزيارة.

رئيس مجلس النواب الكيني يزور قلعة قايتباي

رئيس مجلس النواب الكيني يزور قلعة قايتباي