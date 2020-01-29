شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ٦سنوات من تنفيذها.. تشغيل شبكة مياه شرب «الإنتركونتيننتال» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تشغيل شبكات مياه الشرب بالكامل في منطقة الإنتركونتيننتال بمدينة الغردقة، وذلك بعد انتهاء تنفيذها منذ 6 سنوات، دون تشغيلها ودخولها الخدمة، وهي تعد المنطقة الثانية التي جري تشغيل شبكات مياه الشرب فيها بعد منطقة مجاويش بالغردقة.

ووجه محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع، بالإسراع في حل المشكلات التي يشعر بها المواطن، وأهمها الحصول على مياه شرب صالحة. وناشدت محافظة البحر الأحمر، المواطنين، بسرعة التوجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإتمام إجراءات التعاقد.