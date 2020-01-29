شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تحتل المركز الثالث محليًا في تصنيف «جوجل سكولار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حصول الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف «جوجل سكولار» للاستشهادات العلمية، موضحاً أنه محرك بحث خاص بالمؤلفات العلمية والأكاديمية التي يحتاج إليها الباحثون والدارسون بموقع البحث العالمي «جوجل».

وأكد «الكردي» أن الجامعة حريصة على الارتقاء بمستوى الجامعة في التصنيفات العالمية المختلفة من خلال وضع خطة استراتيجية تتضمن استيفاء كافة متطلبات التصنيفات المختلفة، فضلاً عن استحداث برامج جديدة تسهم في تحسين ترتيب الجامعة بهذه التصنيفات.

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ولفت إلى أنه تم مؤخراً استحداث برنامج جديد يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة دوليا تحت مسمى «برنامج الهندسة المدنية والبيئية» بكلية الهندســة كأحد انشطة مشروع إنشاء مركز التميز لعلوم المياه بجامعة الإسكندرية بهدف بناء القدرات التعليمية في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا في مجال هندسة وعلوم المياه، وأحد العلوم الهامة التي تهتم بها مصر في الآونة الأخيرة.

من جهته، أشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة اتخذت عدة خطوات لتشجيع النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة منها زيادة مكافآت النشر الدولي، الأمر الذي شجع على إجراء المزيد من الأبحاث العلمة المتميزة ونشرها دوليا في المجلات العلمية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على فهم قواعد النشر الدولي ومعايير التصنيفات الدولية المختلفة.

وأكد أن الجامعة تخطو بخطوات ثابتة ومعايير محددة نحو الارتقاء بالتصنيفات العالمية طبقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة العليا للتصنيف بالجامعة، الأمر الذي بدوره أدي إلى تقدم كبير وملحوظ في مستوى التصنيف العالمي لجامعة الإسكندرية.