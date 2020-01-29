شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات مثلية بين شابين تثير غضب "سائقة أوبر" فى لندن.. والشركة تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شخص مثلي بشكوى ضد سائقة لدى شركة أوبر فى بريطانيا، لطلبها منه التوقف عن تقبيل صديقه داخل سيارتها، ذلك لأن المثلية الجنسية تتعارض مع معتقداتها الدينية.

وبحسب صحيفة الديلى ميل، البريطانية الأربعاء، قال فين دافيس أنه وصديقه كانا قد تبادلا القبلات فى المقعد الخلفى من السيارة التى استقلوها من وسط لندن إلى شرق العاصمة، لكن السائقة طلبت منهم التوقف عن الأمر، وأن سلوكهما داخل سيارتها يتعارض مع معتقداتها الدينية.



فين دافيس

وقال دافيس "كنا نتبادل القبلات لمدة دقيقة قبل ان نسمع السائقة تتحدث إلينا قائلة "توقفوا من فضلكم، أنا مسيحية"، مشيرا إلى أنها تحدثت إليهم بلهجة صارمة لكن هادئة.

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وأوضح الشاب انه شعر في البداية بالخجل لكن سرعان ما تحول هذا الشعور إلى غضب وانهى الرحلة مبكرا.. وحظى دافيس على تعاطف المعلقين على موقع التواصل الاجتماعى بعدما نشر ما حدث على حسابه، فيما ردت شركة أوبر ثمن الرحلة لدافيس، وعلقت: "الأمر مقلق بالتأكيد".



دافيس

وبحسب الصحيفة فإن السائقة تعمل مع شركة اوبر منذ عامين وتتمتع بسلوك محترم للغاية إذ يبلغ معدل تقييمها 4.93 من 5 درجات. وفيما اعرب الشاب عن احباطه لعدم تقديم الشركة اعتذارا رسميا.

وقال المتحدث باسم اوبر في لندن "ما تم وصفه غير مقبول تماما. اوبر لديها سياسة من عدم التسامح مطلقا تجاه التمييز من أى نوع ونحن نحقق حاليا في الحادث"، مضيفا إنه يتم إنهاء التعامل مع أى سائق ينتهك هذه القواعد.