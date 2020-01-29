شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. أبرز 10 تصريحات من طارق عامر لرامى راضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم " الخليج 365" أبرز 10 تصريحات لطارق عامر محافظ البنك المركزى حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc" والتى جاءت كالتالى: - قناة السويس الجديدة غطت مصاريفها فى 3 سنوات - نستهدف شراء أحد البنوك فى إفريقيا - حققنا أهداف الإصلاح الاقتصادى بشكل فاق التوقعات وصممنا على تحرير سعر الصرف لأننا كنا رايحين فى مصيبة - سددنا 4 مليارات دولار كامل مديونيات شركات صناعية أجنبية - لا نحتاج الآن تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولى Advertisements - واردات مصر انخفضت إلى 59 مليار دولار - قناة السويس الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا - ضخ 160 مليار جنيه لـ86 ألف شركة صغيرة ومتوسطة - مصر حققت الاستقرار.. وعائدات السياحة وصلت لـ 12.6 مليار دولار - متفائل بـ 2020.. ونستهدف إصدار 5 ملايين كارت "ميزة"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفوجراف .. أبرز 10 تصريحات من طارق عامر لرامى راضوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.