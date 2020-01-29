شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنشط إجراءات ترصد أمراض جهاز التنفس بمستشفيات الحميات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، تنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسى الحادة، ورفع الوعى بمستشفيات الحميات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه جرى تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع حالات كرونا فيروس، لافتة إلى أنه يتم متابعة الموقف الوبائى العالمى على مدار الساعة.

وأضاف مصادر مسئولة بوزارة الصحة، أن العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات قام بنشر مواد توعوية تستهدف التعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت أن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية التابعة لقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان تشن حملات دورية بصفة مستمرة على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية ضمن الدور الرقابى للوزارة على المنشآت الغذائية، لضبط الأسواق والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة وذلك طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

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وأضاف بيان سابق للوزارة، أن خطة التأمين الطبى التى وضعتها الوزارة للتصدى لفيروس الكورونا المستجد ومنع دخوله البلاد تشمل محاور عدة، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التى ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحى ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

وتابع أنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التى ظهر بها المرض والعزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمى الخدمات الطبية، مؤكدًا أن مصر من أول الدول التى اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرةً.

ومن جهته وجه الدكتور علاء، عيد عدداً من الإرشادات للمسافرين إلى الدول التى ظهر بها الفيروس، حيث أكد أنه يجب تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسى الحادة عن طريق تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي، كما يجب غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المرضى، وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية أو الميتة أو البرية، كما يجب على المسافرين الذين يعانون أعراض العدوى التنفسية الحادة ممارسة آداب السعال من خلال الحفاظ على مسافة مناسبة وتغطية الفم عند السعال أو العطس، وغسل اليدين.

وأضاف عيد أنه تم توفير المنشورات والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا لتعميمها ونشرها على أماكن تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات علاجية تشمل اتباع بروتوكول العلاج الموضح بالدليل الإرشادى لمنظمة الصحة العالمية للتعامل الإكلينيكى مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنه تم توفير المستلزمات المعملية من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات معملية بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجى من الأدوية الواجب توافرها لعلاج الحالات بالمستشفيات.