شكرا لقرائتكم خبر عن إن جالك الطوفان حط ولادك تحت رجليك.. صينيان يتركان طفليهما بالمطار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى زوجان صينيان عن طفليهما فى المطار، بعد الاشتباه بإصابة أحدهما بفيروس كورونا القاتل، ومنعه من قبل المسئولين من ركوب الطائرة.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، كانت الأسرة تحاول ركوب طائرة فى مطار نانجينج فى الصين؛ لكن الوالدين تركا وراءهما ابنهما وابنتهما عند بوابة المغادرة، بعد أن تَبين أن درجة حرارة الصبى مرتفعة للغاية بشكل مثير للقلق؛ مما أثار مخاوف من أنه قد يكون مصابا بفيروس كورونا.

وكانت العائلة تحاول السفر من نانجينج إلى تشانجشا، بمقاطعة هونان، على خطوط طيران شيامن.





وقال أحد الركاب: "يبدو أن درجة حرارة جسم الصبى كانت 38.5 درجة مئوية. ولم تسمح شركة الطيران للصبى بالصعود على متن الطائرة".

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وبحسب ما ورد؛ فقد دخل الوالدان فى مواجهة مع موظفى المطار من أجل السماح لطفليهما بالمغادرة معهما؛ لكن بعد إصرار الموظفين على الرفض، شرع الوالدان فى ركوب الطائرة دون ابنهم وابنتهم.

وانتهى الحادث الذي استمر لمدة ساعتين، بعد أن وصلت الشرطة للتوسط بين الوالدين الغاضبين وموظفي شركة الطيران. وسُمح للطفلين في وقت لاحق بالصعود إلى الطائرة، التي انتهى الأمر بتأخيرها لأكثر من 3 ساعات؛ لكنهما كانا جالسيْن في مقدمة المقصورة، بعد أن عبّر عدة ركاب عن قلقهم من قربهم من الصبي المرتفعة درجة حرارة جسمه.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 132 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة لـ5974 حالة؛ بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019 nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي.