شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان لمتابعة طرح إنتاج 10 أصناف خضر من العروة "المتأخرة" بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجان إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة متابعة طرح انتاج العروة الشتوية المتأخرة من منتجات الخضراوات بالأسواق لأصناف البطاطس، والطماطم، والفلفل، والخيار، والخرشوف والفاصوليا، والبسلة، والكرنب، والكوسة، والباذنجان، مما أدى إلى زيادة المعروض، وتواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من خلال الخريطة الزراعية لتحقيق الجودة والإنتاجية من حيث الكم والكيف.

قال الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتم حاليًا طرح العديد من أصناف الخضر من العروة الشتوية المتأخرة، وسط متابعة من قبل لجان متخصصة من قبل إدارة الخضر منها البطاطس فى مساحات 262 ألف فدان، والطماطم 150 أ لفا، والفلفل 59 آلاف فدان، والخيار 65 ألف فدان، وبلغت مساحات الخرشوف 120 ألف فدان، والفاصولية بمساحات بلغت 73 آلاف فدان، والبسلة 49 ألف فدان، والكرنب 29 ألف فدان، والكوسة 14 ألف فدان، والباذنجان 60 ألف فدان .

وأضاف مدير ادارة الخضر، أن هناك حملات مستمرة من قبل لجان إدرة الخضر لمتابعة زراعات العروة الشتوية من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الإرشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى، وبرامج توعوية للمحصول لزيادة الإنتاج والمعروض منها بالأسواق، وعدم تأثر المحصول بالمناخ المتغير.

وقال مدير الخضر، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة المناخ المتغير، موضحًا أنه فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.