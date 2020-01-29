شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس مهاجما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: بطل هزيمة 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عبر حسابه بموقع "تويتر"، واصفا إياه بأنه بطل هزيمة 67، وذلك ردا على مغرد كتب: "الله يرحمك يا عبد الناصر أسد العروبة".



ساويرس

وأثارت تغريدة ساويرس الجدل بين متابعيه، حيث رد عليه مغرد قائلا "وهو بطل السد العالى وهو بطل تأميم قناة السويس وهو بطل القضاء على الإقطاع وهو اللى أعدم الطبقية وساوى بين المصريين ... هو بطل التحرر من الاستعمار مش فى مصر لوحدها ده فى أفريقيا كلها .. عبد الناصر الجدع الصعيدى الأصيل هو رمز وهيفضل في قلوبنا قبل ما يكون فى التاريخ".

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يذكر أن نجيب ساويرس استهل عام 2020 بتوقعات لبعض الأحداث الدولية والإقليمية أبرزها مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الوضع السياسى فى بعض الدول العربية وعلى رأسها ليبيا وسوريا، حيث تشهد العديد من الصراعات الداخلية والاقتتال الطائفى والتدخلات الأجنبية، وأيضا بعض النزاعات بين الدول الكبرى، فضلا عن رأيه فى مستقبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وغرد رجل الأعمال نجيب ساويرس فى رسالة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا "عام 2020، لدى شعور لطيف وأنا متفائل: لن يكون دونالد ترامب الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الشمالية ستتحد مع كوريا الجنوبية، وستستعيد المملكة المتحدة أمجادها الماضية، وسيتم إسقاط أردوغان، وسوريا وليبيا والعراق سيتم إطلاق سراحهم من القوات الأجنبية، والذهب سوف يصل إلى 2000 دولار".

وكان قد خاض ساويرس نقاشا حادا مع أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أن كتب ساويرس تغريدة عن الوضع داخل الأراضى الليبية قائلاً : "معركة طرابلس لا تخص ليبيا فقط هى معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب والتطرف، وإن شاء لله ستكون هى فيتنام الإمبراطور العثمانى ومقبرة جنوده التعساء، الذين ارجو أن يسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هناك طرابلس ليبيا".