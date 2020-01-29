شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات من منظمة الصحة العالمية للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الوقاية من فيروس كورونا الذى أودى بحياة 106 شخصا حتى الآن وإصابة ما يقرب من 4515 شخصا فى الصين، نشرت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها على تويتر، إنفوجراف إرشادات توعية المواطنين خلال سفرهم إلى دول العالم، لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من نقل الفيروس القاتل.

وشدد الإنفوجراف، ضرورة تجنب السفر إذا كنت تعاني من الحمى والسعال، وإذا كنت الشخص مصابًا بالحمى والسعال ويجد صعوبة في التنفس، لابد التماس الرعاية الطبية مبكرًا وإخبار من يقدم لك خدمات الرعاية الصحية عن سفرياتك السابقة.





وأضاف الإنفوجراف:" تجنَّب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال.. نظِّف يديك باستمرار بفرك اليدين بمطهِّر كحولي أو غسلهما بالماء والصاب.. تجنَّب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم".

ويثير فيروس كورونا الجديد الذعر فى العالم، حيث تتسارع حالات الوفاة بين المصابين بالفيروس القاتل، كما تزداد أعداد المصابين به والدول التى تعلن عن تسجيل إصابات فيها، وقد وصلت الأرقام التقريبية حسب الإحصائيات المعلنة حتى الساعة إلى وفاة 106 حالة، إضافة إلى 4515 مصابًا.

وكانت قد أفادت قناة العربية، أن وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا الألمانية قالت إنه تم تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا.

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وكان السلطات الألمانية أعلنت تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن المصاب رجل يقيم في إقليم بافاريا جنوبي البلاد ووضع في العزل الصحي، وقال متحدث باسم وزارة الصحة في إقليم بافاريا إن "رجلاً من منطقة ستارنبرغ أصيب بفيروس كورونا المستجد" و"وضع تحت المراقبة الطبيّة وفي العزل الصحي". حسبما جاء فى سكاي نيوز.