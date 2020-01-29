شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم مصر فى 14 مؤشرًا بمحور المؤسسات لترتقى 20 مركزًا بـ"التنافسية العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مصر تقدمًا كبيرًا بمؤشرات التنافسية العالمية فى عدد من المحاور المختلفة، وذلك جاء نتاجًا لما حققته الدولة من تطور ملحوظ فى العديد من المجالات الاقتصادية والإداراية، ويعد مؤشر التنافسية العالمية أحد الإحصائيات الدولية التى توضح مدى تقدم الدول ومدى قدرتها على التنافس الاقتصادى فى جميع المجالات.

وحققت مصر تقدمت فى الإحصائيات الأخيرة والتى رصدها مؤشر التنافسية العالمية، حيث نجحت الجهود فى تقدم مصر فى محور المؤسسات 20 مركزًا ضمن 141 دولة احتلت بها المرتبة 82 عالميًا.



ويتضمن محور المؤسسات عددًا من المؤشرات المختلفة تمكنت مصر من التقدم فى 14 مؤشرًا متنوعًا.. والتى جاءت كالتالى:

مؤشر حالات الفساد كانت مصر فى عام 2018 فى المرتبة 99 وتقدمت 8 مراكز لتحتل المرتبة 91 عالميا فى 2019.

مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية كانت مصر فى المرتبة 124 عام 2018 وتقدمت 35 مركزا لتحتل المرتبة 89 عام 2019.

مؤشر الملكية الفكرية كانت مصر فى المرتبة 51 عالميا عام 2018 ونجت فى أن تتقدم إلى المرتبة 34 عام 2019.

مؤشر حقوق المساهمين كانت مصر فى المرتبة 45 عالميا عام 2018 ونجحت فى التقدم إلى المرتبة 28 عالميا عام 2019.

مؤشر التكلفة التى تتحملها الأعمال نتيجة الجرائم المنظمة كانت مصر فى المرتبة 43 فى عام 2018 لتتقدم للمرتبة 35 عام 2019.

مؤشر حالات الفساد كانت مصر فى المرتبة 99 عام 2018 وتقدمت للمرتبة 91 عام 2019.

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مؤشر استجابة الحكومة للتغير والذي احتلت مصر فيه المرتبة 23 عالميًا عام 2019.

مؤشر رؤية الحكومة طويلة المدى والذى احتلت فيه مصر المرتبة 30 عالمياً عام 2019.

مؤشر شفافية الموازنة احتلت مصر المرتبة 63 عالميا عام 2019.

مؤشر قوة معايير التدقيق والمحاسبة احتلت مصر المرتبة 50 عالميا عام 2019.

مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة احتلت مصر الترتيب 32 عالميا عام 2019.

مؤشر رؤوية الحكومة طويلة المدى احتلت مصر الترتيب 30 عالميا عام 2019.

مؤشر استجابة الحكومة للتغيير احتلت مصر الترتيب 23 عالميا عام 2019.

مؤشر ضمان الحكومة لاستقرار السياسات احتلت مصر الترتيب 64 عالميا عام 2019.