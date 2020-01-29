شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء شتوية ممتعة على الأماكن السياحية وننصح بعدم تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة، والطقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد وبكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، استمرار الشبورة المائية فى الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء والملاحة البحرية معتدلة فى البحر المتوسط ولكن هناك نشاط رياح فى خليج السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على سواحلنا الشمالية على مناطق متفرقة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ن مؤكدا للمواطنين أن الأجواء تسمح بالاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع وطقس الـ 72 ساهعة المقبلة، قائلا "الطقس شتوى ممتع جدا خاصة فى المناطق السياحية والمزارات السياحية".

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى 10 درجات ونناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة ليلا .

وتشهد اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح معتدلة.