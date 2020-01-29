شكرا لقرائتكم خبر عن BBC: إجلاء مئات من الأجانب من ووهان..وأستراليا تفرض حجرا صحيا على 600 عائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إنه تم إجلاء المئات من الرعايا الأجانب من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا، مع تأكيد المزيد من الوفيات وحالات الإصابة، وتعتزم أستراليا فرض الحجر الصحي على مواطنيها العائدين البالغ عددهم 600 شخص لمدة أسبوعين فى جزيرة كريسماس - حوالي 2000 كيلومتر (1200 ميل) من البر الرئيسي.

كما تقوم اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بإعادة مواطنيها، ووصف الرئيس شي جين بينج الفيروس بأنه "شيطان" لكنه قال إن الصين ستهزمه، وقال خبير من اللجنة الوطنية الصينية للصحة (NHC) إن الأمر قد يستغرق 10 أيام أخرى حتى يصل المرض إلى ذروته.

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 132 في الصين.

مثل فيروسات سارس والإنفلونزا المماثلة، يمثل فيروس كورونا الجديد خطرًا خاصًا على كبار السن وذوي الأمراض الموجودة مسبقًا.

يعزى الارتفاع الحاد في عدد الحالات إلى زيادة الوعي والرصد والاختبار في الأيام الأخيرة، ويعتقد أن الفيروس قد نشأ عن الحياة البرية المتداولة بطريقة غير مشروعة في أحد أسواق المأكولات البحرية في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى يسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي وليس هناك علاج أو لقاح محدد. ومع ذلك، فقد تعافى عدد من الأشخاص بعد العلاج.

وفي الوقت نفسه، أوقفت الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات الجوية إلى شنجهاى وبكين، بعد أن حذرت وزارة الخارجية البريطانية من "جميع الرحلات باستثناء الرحلات الجوية الضرورية" إلى الصين، وأغلقت ستاربكس نصف منافذها الصينية، حيث يستمر التأثير الاقتصادي السلبي.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيتم احتجازهم في جزيرة كريسماس لمدة أسبوعين، وأثار هذا الإعلان جدلاً، حيث اشتهرت الجزيرة بوجود مركز احتجاز للهجرة أعيد افتتاحه مؤخرًا، وانتُقد بسبب ظروفه، بحسب بى بى سى.

Advertisements

ستتعاون نيوزيلندا مع كانبيرا لإعادة مواطنيها الـ 53 إلى الوطن إلى جانب الذين تم إجلاؤهم من أستراليا.