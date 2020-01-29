وفد من نقابة المهندسين يزور البابا تواضروس فى الكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان النقابة العامة للمهندسين، القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة، ومقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات.

ويتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة،:" مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، على أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 28 فبراير 2020.

وأوضحت النقابة، أنه لمجالس شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة.

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وأشارت إلى أن الأماكن الخالية لمجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب، لافته إلى أن شروط الترشح وفق قرار اللجنة الرئيسية للانتخابات، برئاسة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، المُعلنة باستمارة الترشح، هى: يمكن الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية، أو عضوية مجلس شعبة من نفس النقابة الفرعية التابع لها العضو، أو من مقر النقابة العامة.

كما يشترط للترشح بالانتخابات، أن يتم التقدم للترشح المهندس بنفسه، ويجوز التقدم للترشح باستخدام توكيل خاص موثق يحدد به المركز الذى يرغب العضو فى الترشح له.