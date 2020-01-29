شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء واجهات أكثر من 35 ألف مبنى فى المحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية تقريراً عن موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى بالمحافظات وأشار إلى انتهاء المحافظات من طلاء أكثر من 34 ألف مبنى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوى، فى بيان للوزارة اليوم، إلى استمرار المحافظات فى متابعة استكمال طلاء واجهات المبانى مؤكداً على عدم ادخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشأت غير مكتملة التشطيب الخارجى لحين تشطيب الواجهات وذلك تنفيذاً لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام باللون الموحد للمبانى بالمدينة أو الحى .

وأوضح شعراوى، أنه تم تكليف المحافظات بحصر المبانى غير منتهية التشطيب وحث السكان على تشطيب العمارات ومنحهم مهلة محددة للتنفيذ وفي حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجياً لحين الالتزام بتطبيق القرار .

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وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التقرير الذى تم استعراضه أوضح أن محافظة الاقصر قامت بطلاء 5613 مبنى وقنا 3673 مبنى وبنى سويف 2599 مبنى والشرقية 2145 مبنى والغربية 2092 مبنى والجيزة 1471 مبنى والقاهرة 1308 مبني ، موضحاً أن المحافظات تقوم بتحديد اللون المناسب لطبيعتها حفاظاً على المظهر الحضارى بالتنسيق مع الجامعات والحفاظ علي الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.



وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد التقى أمس سكرتيرى عموم المحافظات وأعلن عن إنطلاق الموجه الـ 15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب" يوم الأحد القادم (2/2/2020) تنفيذاً للقرارات التى إتخذتها اللجنة العليا لإسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.



