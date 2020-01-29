شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 8 أطنان سمك ماكريل ولحوم فاسدة بالجيزة.. ورقابة مشدد بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بشأن ضبط اللحوم منتهية الصلاحية والمخالفة لشروط التداول ، عن ضبط ما يقرب من 4881 كجم من اللحوم والاسماك والدواجن المخالفة منها 81 كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة او غير صالحة للاستهلاك الادمى و4050 كجم من اسماك الماكريل الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الادمى و750 كجم دواجن فاسدة وتم تحرير 7 محاضر خلال الفترة من 5/1/2020 الى 11/1/2020، وذلك فى اطار الجهود المبذولة للرقابة على الاسواق ورد الى الهيئة من مديرية الطب البيطري بالجيزة ، و ضمن الحملات التى قام بها اطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، الذى حصل " اليوم السابع " عليه أنه تحقيقا لنفس الهدف ووصول اللحوم الى المستهلكين بصورة صحية وامنة بلغ اجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة 4161 رأس من الماشية فيما بلغ اجمالى مذبوحات الدواجن 51,425 طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة .

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ،أنه بشان تشديد الرقابة على اسواق تداول اللحوم وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات وزير الزراعة بتكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، أكد ت ادارة الخدمات البيطرية أن الهدف الاساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

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فيمما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، تكثيف حملاتها الرقابية المشددة على اسواق ومحال جزارة اللحوم ومنتجاتها واسواق الاسماك ومنافذ البيع ، لضبط المخالفين بعرض لحوم مخالفة للاشتراطات او الذبح خارج السلخانات وتاكيد على سلامة المعروض من اللحوم لوصول غذاء امن وصحى للمواطنين وتحول جميع المخالفات لجهات التحقيق .