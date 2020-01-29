شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق ينتهى من تنفيذ وحدة صحية بـ"سكن مصر" وتوفير 3 سيارات إسعاف مجهزة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وحدة صحية بمشروع سكن مصر، وكذا توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة إضافية لدعم وحدة إسعاف المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي للنهوض بالمنظومة الطبية خدمة لسكان مدينة الشروق.‬

‫وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى أن مبنى الوحدة الصحية مكون من (دور أرضى + أول) على مساحة ( 2800م2 )، ويضم (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – إسعافات أولية – معمل تحاليل – صيدلية – غرفة نفايات – سكن أطباء )، لتفى بمتطلبات سكان المدينة، مضيفاً أنه يجرى حالياً الإعداد لاستلام المشروع من الشركة المنفذة تمهيداً لتسليم الوحدة للإدارة الطبية المختصة بالتشغيل .‬

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‫وأشار رئيس الجهاز إلى أن سيارات الإسعاف الإضافية تم دخولها الخدمة، ويتوافر بها تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمريض أثناء نقله للمستشفى، وكذا تقديم العلاج للمصابين أو المرضى في الحالات الطارئة.

‫وأضاف الغيطى أنه تم التنسيق لتدعيم وحدة المركز الطبى (جنيفة) بسيارتي إسعاف، ليصبح الإجمالى 7 سيارات بالمدينة، مؤكداً أن جهاز المدينة يسعى للنهوض بالخدمات فى المجالات كافة، بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف توفير الاحتياجات لسكان مدينة الشروق.‬