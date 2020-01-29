شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة لمياه الشرب يعلن نجاح خطة تدريب وتأهيل العمالة بالشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن نجاح خطة التدريب المنفذة للشركة القابضة والشركات التابعة والتى تم وضعها طبقا للاحتياجات الفعلية للعاملين فى كافة التخصصات تماشيا مع السياسة العامة للدولة فى رفع وبناء قدرات العاملين وتحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة، من خلال تطبيق كافة أساليب التدريب والتى تنوعت بين التدريبات النظرية والميدانية، وكذلك تطبيق التحول الرقمى فى تقديم خدمات التدريب بنظام (E-learning).

وأوضح رسلان، أن منظومة التدريب الالكترونى تهدف الى دعم العنصر البشرى وتوفير الخدمات فى جميع الأوقات للعاملين وإنشاء مكتبة إلكترونية تتيح المواد العلمية لهم وتجهيز استديو لتسجيل المحاضرات الأمر الذى يحقق المتطلبات التدريبية للقطاع من ناحية ودور الشركة المجتمعى من خلال توفير برامج تدريبية لطلبة الجامعات فى التخصصات الفنية تأهلهم الى سوق العمل واكسابهم المهارات والجدارات اللازمة من خلال أفضل الأنظمة التدريب العالمية من ناحية اخرى.

Advertisements

وأشار إلى أن الشركة خصصت برامج تدريبية لتأهيل طلبة المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى فى كافة المجالات التى تخدم الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفى مجال التعاون بين الجهات العلمية والبحثية، أضاف أنه تم توقيع العديد من بروتوكلات التعاون بين الجامعات المصرية والمراكز العلمية الخاصة التي تسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم تنفيذ مبادرة (فعاليات الأسابيع التدريبية) من خلال الادارة العامة للتدريب بالشركة، والتى تم تفعيلها خلال عام 2019 والتى تستهدف تدريب عدد30% من العاملين بجميع الشركات التابعة والشركة القابضة فى جميع المجالات وأسفرت عن تنفيذ 680 دورة تدريبية تخصصية وتدريب 24 ألف متدرب فى تخصصات التشغيل والصيانة، جودة مياه الشرب، معامل الصرف الصحى، مع قياس أثر المردود التدريبى للبرامج المنفذة للوقوف على مستويات اﻷداء وقياس العائد من تلك البرامج.