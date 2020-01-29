شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى توقع مذكر مع جامعة ولاية أريزونا لإنشاء فرع بجامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا والدكتور دوجلاس بيكر رئيس ومؤسس مؤسسة سنتانا التعليمية، مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا؛ لإنشاء فرع بجامعة الجلالة الأهلية والمزمع بدء الدراسة بها في سبتمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن ونواب وعمداء كليات الجامعة المختلفة، والأساتذة الأمريكيون من أصل مصري وبعض الدارسين المصريين بالجامعة، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار عرضا تفصيليا عن الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر والتطلعات المستقبلية وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، كما تم مناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .

واجتمع الوزير مع عمداء الكليات المختلفة؛ بهدف الإطلاع على البرامج التعليمية الجديدة، التي تتفق مع خطة الوزارة لإعداد خريج مؤهل لسوق العمل، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

كما تفقد الدكتور عبد الغفار المراكز البحثية بجامعة أريزونا، حيث تفقد معهد علوم الفضاء ومعهد التصميم الحيوي، نظرا لانهما من المراكز المتميزة في الجامعات الأمريكية.

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تجدر الإشارة إلى أن جامعة ولاية أريزونا جامعة بحثية، و صنفت على أنها الجامعة الأكثر ابتكارا للعام الخامس على التوالي، كما حصلت على المركز العاشر على مستوى العالم في عدد براءات الاختراع المسجلة باسمها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، ويعمل فيها حاليًا اثنان من الحائزين على جائزة نوبل.

جدير بالذكر، أن جامعة ولاية أريزونا تعد واحدة من أكبر الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة، حيث تضم أكثر من 80000 طالب، ولها خمسة أفرع بمدينة فينيكس، بالإضافة إلى أربعة مراكز تعليمية في ولاية أريزونا، وصنفت الجامعة على إنها الاختيار الأول للطلاب الدوليين على مستوى الولايات المتحدة للعام الرابع على التوالي، ووفقًا لمعهد التعليم الدولي فقد التحق أكثر من 13400 طالب من 136 دولة في جامعة ولاية أريزونا خلال الفترة من 2017-2018.