شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن عن تشكيل 3 لجان لتلقى أوراق الترشح فى انتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مجدى سخى وكيل نقابة المحامين ، عن تشكيل 3 لجان بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، ويفتح باب الترشح لها خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير.

وأضاف مجدى سخى فى تصريحات له ،أنه سيكون هناك لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات، مشيرا الى أن اللجنة ستتكون من الجهاز الادارى للنقابة.

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وتابع مجدى سخى وكيل نقابة المحامين :"خاطبنا الجهات القضائية للإشراف على الانتخابات".

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .