شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنصب اليوم المكتب التنفيذى الجديد لاتحاد طلاب المدارس بعد انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن الانتخابات جرت بكل شفافية ونزاهة، كما أنها تعطى الطلاب دروسا فى الديمقراطية، موضحا أنه تم الانتهاء من التصويت لاختيار أعضاء المكتب التنفيذى الـ"27" .

فيما تابع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير الانتخابات بمقر اتحاد الطلاب العجوزة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأت انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر للعام الدراسى الجديد 2019 – 2020، خلال أكتوبر الماضى

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وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، فى تصريحات خاصة، إن المرحلة الأولى من جولة الانتخابات انتهت حيث تم إجراء انتخابات على مستوى المدارس، تضم المراحل التعليمية المختلفة، وبدأت مرحلة الانتخاب على مستوى الإدارة التعليمية تليها انتخابات المديريات التعليمية ثم الجمهورية.

وأضافت المصادر أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم الانتخابات فقط على مستوى المدرسة، أما فى المرحلتين الإعدادية والثانوية تتم على مستوى الإدارة والمديرية ثم المرحلة الثانوية تستكمل انتخابات الجمهورية.

وتابعت المصادر، يتم اختيار 7 طلاب فى انتخابات من كل مديرية لتمثيل انتخابات الجمهورية، موضحة أن الانتخابات على مستوى الجمهورية يتم فيها اختيار أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس والأمين والأمين المساعد.

وأكدت المصادر أن هناك رسالة مهمة يتعلمها الطلاب فى مرحلة الانتخابات هى كيفية ممارسة الديمقراطية بشكل طبيعى دون ممارسة أى ضغوط عليه وأيضا نموذج محاكاة للحياة البرلمانية .