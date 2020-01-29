شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتفقد نيابات مدن قناة السويس وبرفقته نظيره السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وبرفقته النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، ووفد رفيع من قيادات وأعضاء بالنيابتين في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إلي منطقة قناة السويس، وذلك في زيارة إلى أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، حيث تأتي الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام من صعيد مصر ثم منطقة الدلتا؛ لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها تذليلاً لما يعوقها من عقبات قد تحول دون حسن سير العدالة وأداء النياية العامة رسالتها على الوجه الأكمل.

ويطلع خلال الزيارة، النائب العام للمملكة ووفده على جانب عملي مما يباشره أعضاء النيابة العامة هناك من أعمال؛ وذلك في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين النيابتين.

وعقد النائب العام المستشار حمادة الصاوي لقاء مع نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، صباح أمس الثلاثاء؛ حيث تناولا أطر وآفاق التعاون بين البلدين مؤكدين على أهمية سرعة التعاون بين النيابتين في ملفات الاسترداد، والإنابات القضائية. Advertisements وحضر النائب العام ونظيره السعودي ظهر اليوم عروضا تقديمية لأعضاء من النيابة العامة المصرية في إطار نقل الخبرات بين النيابتين. ووجه النائب العام دعوة للمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض والمستشار عمر مروان وزير العدل وسفير مصر لدى المملكة العربية السعودية ونظيره السعودي بالقاهرة؛ لحضور مأدبة عشاء بقصر عابدين أقيمت مساء اليوم احتفاء بالنائب العام السعودي والوفد المرافق له. وكان النائب العام قد استقبل النائب العام السعودي مساء أول أمس الاثنين في زيارة تستغرق يومين.

المستشار حمادة الصاوى والنائب العام السعودي