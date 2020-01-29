فيديو معلوماتى.. وظائف بالداخلية.. تعرف على خطوات الالتحاق بمعهد معاون الأمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل بمؤتمر صحفي عقد بمصلحة التدريب عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن"ذكور- إناث" وتسحب كراسات الالتحاق اعتبارا من 1 ديسمبر 2018 حتي 17 يناير 2019.

ويكون سحب كراسات التقدم من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة، وهى معهد معاوني الأمن بالقاهرة – شارع جسر السويس، ومعهد مندوبي الشرطة بالقاهرة، وأحمد عصمت عين شمس، ومعهد التدريب الراقي بزهراء المعادي، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة، ومعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بسوهاج، ويتم تلقي الطلبات اعتبارا من 8 ديسمبر 2018 حتي 24 يناير 2019.

وأوضح اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية لمصلحة التدريب في تصريحات صحفية، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم هو أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الفيديو التالى خطوات الالتحاق بمعهد معاون الأمن.

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- وظائف جديدة بوزارة الداخلية من خلال الالتحاق بمعهد معاونى الأمن.

- التقديم يبدأ من أول فبراير حتى 5 مارس من 8 صباحا حتى الـ5 مساء.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الإعدادية على الأقل ومستوفيا للشروط البدنية والصحية.

- الفئة العمرية من 19 حتى 25 سنة فقط من لهم حق التقديم.

- يجب تجاوز المتقدم 170 سم طول و85 سم عرض الصدر.

- التقديم للذكور والإناث على حد سواء.

- سحب الكراسات من مقار قطاع التدريب بالقاهرة والبحيرة وسوهاج.

- خلى بالك.. الزواج والعقوبات الجنائية تحرم الشخص من التقديم.

- الناجحون يحصلون على خدمات اجتماعية وعلاجية ومكافآت.