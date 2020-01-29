تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، ستعلن خلال أيام، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقال عطية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن النتيجة في مرحلة التجميع والمراجعة، بعد انتهاء تصحيحها في 32 كنترولًا بإدارات المديرة التعليمية، مضيفًا أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومي عقب انتهائها، لسرعة ظهور النتيجة، حيث إن نسبة النجاح مرتفعة.

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وأنهى طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحاناتهم الخميس الماضي بمادة العلوم، وبدأت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبري الإعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدًا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالي 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و80500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، و20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وذكر المحافظ، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الـ32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات، مشيرًا إلى عدم تلقي أي شكاوى .