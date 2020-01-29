شيخ الأزهر يشكر السيسي لرعايته مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايتهِ لمؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، الذي عقده يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020.
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، ونخبة من العلماء المشاركين بالمؤتمر، في بيان له الأربعاء، بالشكر للرئيس، لافتتاحِه أعمال المؤتمر، بكلمة أَثْرَت أعماله، وكانت من أهم عوامل نجاحه، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وألقى فضيلة الإمام الأكبر البيان الختامي لمؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي
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