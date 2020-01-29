رئيس النيابة الإدارية يكرم أرملة الشهيد "الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:

كرم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتكريم المستشارة عزة محمد أسعد رئيس النيابة الإدارية، أرملة الشهيد المقدم شرطة أحمد إبراهيم الرفاعي الضابط بالأمن الوطني، حيث سلمها درع النيابة الإدارية، تقديرا لما بذله زوجها الشهيد المغفور له بإذن الله وتضحيته بروحه من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي، على تقديره البالغ لرجال الشرطة المصرية وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه، وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر يقفون جوار شرطة بلادهم في وجه قوى الظلام والشر لتظل مصر آمنة صامدة كما كانت عبر تاريخها العظيم.