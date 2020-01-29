عاشور ومرتضى ورجائي.. لمن تحسم معركة نقابة المحامين؟ فيديو جراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وطارق سمير:

بعدما أعلنت نقابة المحامين، الدعوة لعقد انتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة، منتصف مارس المقبل؛ بدأ سباق الترشح على منصب النقيب وخوض غمار الانتخابات؛ بحيث سيتم التقدم بأوراق الترشح رسميًا خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

ووفقًا لما أعلنه نقيب المحامين الحالي سامح عاشور؛ سيتم الإعلان عن كافة المواعيد الإجرائية للانتخابات خلال الفترة المقبلة؛ بحيث ستجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام ومقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.

إشراف قضائي

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات بإشراف قضائي للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية؛ التي يتنافس بها في كل دورة عدد من كبار المحامين.

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خلال الماراثون الدوري بانتخابات المحامين يظهر عدد من الأسماء التي تخوض غمار الانتخابات؛ أملًا في الجلوس على مقعد النقيب؛ الأمر الذي يزيد من شراسة العملية الانتخابية عبر مشاركة جموع المحامين بالانتخابات.

وخلال الفيديو جراف التالي نعرض أبرز الأسماء التي تنتوي الترشح لخوض غمار الانتخابات:.