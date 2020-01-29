النائب العام يزور نيابات مُدن قناة السويس رفقة نظيره السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وصل النائب العام المستشار حمادة الصاوي وبرفقته النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب و وفد رفيع مصاحب لهما من قيادات وأعضاء بالنيابتين في وقت مبكر من صباح اليوم - الأربعاء إلى منطقة قناة السويس؛ وذلك في زيارة إلى أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أن الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام بزيارة إلى صعيد مصر ثم منطقة الدلتا؛ لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها تذليلاً لما يعوقها من عقبات قد تحول دون حسن سير العدالة وأداء النياية العامة رسالتها على الوجه الأكمل.

ويطلع خلال الزيارة النائب العام للمملكة و وفده على جانب عملي مما يباشره أعضاء النيابة العامة هناك من أعمال؛ وذلك في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين النيابتين.