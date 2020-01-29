محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
وصل النائب العام المستشار حمادة الصاوي وبرفقته النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب و وفد رفيع مصاحب لهما من قيادات وأعضاء بالنيابتين في وقت مبكر من صباح اليوم - الأربعاء إلى منطقة قناة السويس؛ وذلك في زيارة إلى أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أن الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام بزيارة إلى صعيد مصر ثم منطقة الدلتا؛ لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها تذليلاً لما يعوقها من عقبات قد تحول دون حسن سير العدالة وأداء النياية العامة رسالتها على الوجه الأكمل.
ويطلع خلال الزيارة النائب العام للمملكة و وفده على جانب عملي مما يباشره أعضاء النيابة العامة هناك من أعمال؛ وذلك في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين النيابتين.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يزور نيابات مُدن قناة السويس رفقة نظيره السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.