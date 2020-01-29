محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: وافق المستشار عمر مروان وزير العدل على طلب المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري بقبول إنهاء ندبه من العمل مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم لظروف أسرية بحتة. ووجه المستشار مروان الشكر للمستشار محروس لجهوده في العمل خلال المرحلة الماضية ، بينما اعرب المستشار محروس عن شكره للوزير لتلبية طلبه ، مؤكدا أن العلاقات بينهما امتدت لسنوات ، ومعربا عن تمنياته بدوام التوفيق والتقدم .

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يوافق على اعتذار المستشار "محروس" بالاستمرار في العمل مساعدا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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