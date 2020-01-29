مصر | بلاغ يطالب بحبس الإعلامي نشأت الديهي بسبب "كتاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يطالب بحبس الإعلامي نشأت الديهي بسبب "كتاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلي شرطه المصنفات الفنية؛ لمنع كتاب "التعليم وسنينه" والتي ظهرت نسخ منه في معرض الكتاب من تأليف الإعلامي نشأت الديهي.

وقال المحامي في بلاغه، إن الكتاب يعكس أفكارا تضر بأمن البلاد وتدعوا لاعتناق أفكار أقطاب الإخوان المسلمين مثل القرضاوي والغزالي وغيرهم بل يصف أفكارهم بالأفكار التي يجب أن تسود في سياسات التعليم في مصر.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي، أن هذا الكتاب الذي ألفه منذ عشر سنوات الإعلامي نشأت الديهي ومقدم البرامج على إحدى الفضائيات وجدت له نسخ معروضة في معرض الكتاب الحالي والمؤلف يقدم التجربة الإخوانيه على إنها البديل الذي يجب أن تنتهجه الدولة من أجل النهوض بالتعليم.

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وذلك بما يحمله الكتاب من الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية وأقطابها الإرهابيين ويعد تداول هذا الكتاب بمثابة جريمة معاقب عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، حيث وضع عقوبة جنائية علي كل من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، بالحبس عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، إذا كان فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة.

وأكد محفوظ في بلاغه، أن وجود مثل هذا المؤلف بمعرض الكتاب يستحق كاتبه العقوبة القانونية المنصوص عليها بقانون مكافحه الإرهاب سالفة البيان.

واختتم محفوظ بلاغه المرسل بكتاب موصي بعلم الوصول للشرطة والمصنفات الفنية، بضرورة تطهير معرض الكتاب من هذا الفكر المتشدد الصانع للإرهاب ومصادره نسخ الكتاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مؤلف الكتاب والناشر والمسئولين عن عرض الكتاب بمعرض الكتاب واتخاذ اللازم قانونا.