مصر | وزير العدل يوافق على إنهاء ندب أحد مساعديه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل يوافق على إنهاء ندب أحد مساعديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المستشار عمر مروان وزير العدل، على طلب المستشار عبد الهادي محروس مساعده لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري بقبول إنهاء ندبه من العمل مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم لظروف أسرية بحته.

ووجه المستشار مروان، الشكر للمستشار محروس لجهوده في العمل خلال المرحلة الماضية.

وأعرب المستشار محروس، عن شكره للوزير لتلبية طلبه، مؤكدًا أن العلاقات بينهما امتدت لسنوات، ومعربًا عن تمنياته بدوام التوفيق والتقدم.