مصر | النيابة الإدارية تكرم أرملة شهيد الشرطة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة الإدارية تكرم أرملة شهيد الشرطة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، السيدة عزة محمد أسعد، أرملة الشهيد المقدم شرطة أحمد إبراهيم الرفاعي الضابط بالأمن الوطني، وذلك بحضور مستشار وأعضاء المجلس الأعلى.

وسلم "المنشاوي" درع النيابة الإدارية لأرملة الشهيد، تقديرًا لما بذله زوجها الشهيد المغفور له بإذن الله وتضحيته بروحه من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي، على تقديره البالغ لرجال الشرطة المصرية وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه، وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون جوار شرطة بلادهم في وجه قوى الظلام والشر لتظل مصر آمنة صامدة كما كانت عبر تاريخها العظيم.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.