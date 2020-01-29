مصر | تكدسات مرورية بسبب تعطل سيارة نقل أعلى دائري المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكدسات مرورية بسبب تعطل سيارة نقل أعلى دائري المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكدسات مرورية مرتفعة، صباح اليوم الأربعاء، أعلى النيل في الاتجاه القادم من المنيب والمريوطية ومتجه إلى المعادي، بعد تعطل سيارة نقل بوسط الطريق، بسبب كسر الأكس.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعنية أعلى الطريق الدائري القادم من المنيب والمتجه إلى المعادي، بتعطل سيارة نقل تحديدا أعلى النيل.

على الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، لرفع السيارة وسحب الكثافات الناتجة عن تعطل السيارة، كما جرى الدفع بالأوناش المرورية، وسحب السيارة وتجنبها نهر الطريق، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية بالطريق لتنظيم حركة السير.