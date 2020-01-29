أخبار مصر | عاجل.. وزيرة الصحة تهاجم فيروس كورونا بـ الماسكات وواقي الرأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزيرة الصحة تهاجم فيروس كورونا بـ الماسكات وواقي الرأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد الوزارة للتصدي لفيروس كورورنا المستجد ncov- 2019، ومنع دخوله إلى البلاد، من خلال خطة شاملة، تتضمن توفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ.

كما وجهت بتوفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية، لافتة إلى تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة.

وقالت إن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة من " (زي طبي معقم) وماسكات وواقي رأس وقفازات"، موضحة أن السيارات يتم تعقيمها ذاتيًا بالأبخرة.