أخبار مصر | "كورنيش على الشاطئ" أبرزها.. 12 طلب إحاطة عن مشكلات الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورنيش على الشاطئ" أبرزها.. 12 طلب إحاطة عن مشكلات الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 12 طلب إحاطة متعلقة بمشكلات محافظة الإسكندرية بحضور المحافظ.

وتستعرض "الخليج 365" هذه الطلبات فيما يلي:



1- طلب النائب حسين خاطر، بشأن إقامة محلات في عرض شارع المعهد الديني بالعصافرة – محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استغلال الباعة المتجولين لشارع.



2- طلب النائب حسن خير الله، بشأن ترميم وصيانة وتطوير مبنى المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية.

3- طلب النائبة إلهام المنشاوي، بشأن تأخر تنفيذ المناقصات الخاصة بالموازنة العامة للدولة بمحافظة الإسكندرية.

4- طلب النائب حسن خير الله، بشأن تنفيذ كورنيش بشاطئ البحر بمنطقة العجمي في المسافة من الحد الغربي لميناء الدخيلة البحري حتى منطقة سيدي كرير – محافظة الإسكندرية.

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5- طلب النائبة إنجي مراد فهيم، بشأن نقص الخدمات والمرافق العامة في قرية أبيس 34 – محافظة الإسكندرية.

6-طلبا النائب أبو العباس فرحات، بشأن: إغلاق وعدم تشغيل سوق الـ30 الذي تم إنشاؤه ليكون بديلًا للأسواق العشوائية بشارعي القاهرة والمعهد الديني بمحافظة الإسكندرية، وكذلك عدم قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدفع مقابل رد الشيء لأصله بعد قيامها بتكسير شوارع "مربع السيوف - مربع عبدالله عزت - مربع الشهر العقاري"، وكذلك شوارع "محمد فريد – 62، 64، 66" بمنطقة سيدي بشر.



7- 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب عفيفي كامل عفيفي، متعلقة بمحافظة الإسكندرية، بشأن: عدم البدء في تنفيذ توصية لجنة النقل بإنشاء نفق أو كوبري أعلى السكة الحديد بين عزبتي سكينة والموظفين، وعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية جادة بإنشاء نفق بمنطقة حجر النواتية رغم توافر التمويل اللازم منذ أكثر من عام، واستخدام الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة التنمية والتعمير، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة للأغذية المحفوظة للحفاظ على البيئة وممتلكات الدولة المتمثلة في قطعة الأرض المملوكة لها الواقعة خلف مسجد السماحة بنهاية شارع العشرين بالقرب من ترعة المحمودية بحي رمل ثان، وغير المستغلة منذ فترات طويلة لإنشاء مشروعات ذات نفع عام "مدارس – وحدات صحية – مكتب بريد – مركز ثقافي – مراكز شباب"، وكيفية ترميم أو تعديل المباني التي تم بناؤها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بقرى أبيس – محافظة الإسكندرية كمساكن للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي.

