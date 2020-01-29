أخبار مصر | بمواد توعوية للمستشفيات.. الصحة تعلن مواجهة "فيروس كورونا"

وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء: أنه جاري تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع حالات "كورونا"، لافتة إلى أنه يتم متابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة.

وأضافت أن العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات قام بنشر مواد توعوية تستهدف التعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات، بالإضافة إلى التنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

