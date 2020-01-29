أخبار مصر | خبر سار من الوزراء إلى المصدرين والشركات الصغيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار من الوزراء إلى المصدرين والشركات الصغيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصرف ١٠٪ إضافية من المستحقات المتأخرة وكامل المستحقات للشركات الصغيرة التي تبلغ مستحقات كل منها أقل من ٥ ملايين جنيه، كما وجه بسرعة إجراءات صرف مستحقات البرنامج الجديد للعام الجاري بحلول فبراير ٢٠٢٠.

‎جاء ذلك خلال عقد مصطفي مدبولي، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية؛ لمتابعة سداد متأخرات المصدرين، وتطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء للمصدرين.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بصرف ١٠٪ إضافية من المستحقات المتأخرة للمصدرين، مع صرف كامل المستحقات للشركات الصغيرة التى تبلغ مستحقات كل منها أقل من ٥ ملايين جنيه، بالإضافة إلى الإسراع فى إجراءات صرف مستحقات البرنامج الجديد للعام الجاري بحلول فبراير ٢٠٢٠.

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وأشار وزير المالية إلى أنه فى إطار مبادرة صرف ١٠٪ من مستحقات الشركات، فقد استفادت من المبادرة ١٤٢٢ شركة بقيمة مستحقات ٩١٧ مليون جنيه.

وفى إطار الشق الخاص بمبادرة الاستثمار لسداد المستحقات للمصدرين، فقد تم الانتهاء من إجراءات التسوية مع ٦٧ شركة حتى الآن بقيمة ٦ مليارات جنيه تسدد على ٥ سنوات، مقابل قيام هذه الشركات باستثمارات إضافية وتوسعات فى مشروعاتها على مدار ٥ سنوات.

كما تم إبرام تسوية مع المصدرين بقيمة المتأخرات الضريبية على تلك الشركات حتى نهاية يونيو ٢٠١٩ لعدد ٧٥ شركة بقيمة ٦٩٠ مليون جنيه.