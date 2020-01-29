شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأخوة الإنسانية»: «مؤتمر الأزهر» نجاح جديد يضاف لسجل الإمام الطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر، بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، مؤكدا أنه نجاح جديد للأزهر يضاف إلى سجل نجاحاته التي لا زال الإمام الطيب يسطرها يومًا بعد يوم في تاريخ الأزهر الحافل.

وقال «عبدالسلام»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه «لم يحدث يومًا أن اجتمع هذا العدد من كبار رموز الأمة ومفكريها وعلمائها من مختلف المذاهب والمدارس العلمية في مكان واحد، ليتفقوا على ضرورة التجديد في الفكر الإسلامي، لكن ذلك حدث في الأزهر وتحت قيادة إمامه الأكبر الطيب».

وأضاف أن "الله رزق الأزهر إمامًا مجدداً، وقائداً ذا رؤية إصلاحية، أدرك حاجة الأمة إلى تجديد يكسر القيود التي أوصدت باب الاجتهاد فترة من الزمن تراجعت فيها الأمة، وأحجم معظم علمائها ومفكريها عن تحمل مسؤولية التجديد رغم الإجماع على ضرورته"، لافتا إلى أن «الله هيأ للأمة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، ليحمل لواء التجديد ويقود مسيرة الأمة نحو الإصلاح، حارساً للشريعة محافظاً على الثوابت والقيم والأصول».