شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مستشفى صينى لمعالجة فيروس كورونا قرب ووهان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجموعة من العمال والمتطوعين الصينيين من تحويل مبنى خالٍ إلى مركز طبي يضم حوالى 1000 سرير، ونقل عدد من المصابين إليها في وقت قياسى لمواجهة الفيروس القاتل الذى ضرب الصين، حيث تم افتتاح أول مستشفى لمعالجة فيروس كورونا في مدينة بالقرب من ووهان، اليوم الأربعاء، بعد أن قضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي للطوارئ يضم ألف سرير.

ونشرت صحيفة "كوفر نيوز تشاينا" الصينية ونقلت عنها وسائل الاعلام العالمية، فيديوهات للطاقم الطبي والعاملين الجدد في المستشفى وهم يتعرفون على المنشأة قبل بدء نقل المرضى إليها، ونقلت الدفعة الأولى من مرضى فيروس كورونا إلى المركز الطبي الإقليمي في حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وتقع المستشفى في منطقة هوانجتشو كفرع جديد لمستشفى هوانغقانغ المركزية الذي يتوقع افتتاحه في مايو القادم، كما يجري بناء 3 مستشفيات أخرى، 2 في ووهان وأخرى في تشنغتشو لمواجهة فيروس كورونا القاتل الذى ظهر بصورة سريعة في الصين خلال الأيام الماضية.



المستشفى الصينى الجديد

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وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أن فيروس كورونا الجديد الوبائي ينتقل بشكل أساسى عن طريق الرذاذ، وسط إمكانية أن يسهم التلامس فى انتشاره أيضا، وذكرت اللجنة - فى بيان اليوم الثلاثاء، حول خطة تجريبية تم تحديثها لتشخيص وعلاج الإلتهاب الرئوى الناتج عن فيروس كورونا الجديد - أن الخطة أضافت ثلاثة خصائص وبائية للفيروس مقارنة بالنسخة السابقة، مشيرة إلى أن المصدر الرئيسي للعدوى في الوقت الحالي هو الأشخاص المصابون بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن كل الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس بشكل عام، بما في ذلك الأطفال والرضع، وإذا أصيب كبار السن أو أشخاص لديهم مشاكل صحية كامنة مثل الداء السكري وارتفاع الضغط والأوعية الدموية، ستكون حالتهم خطيرة جدا.



افتتاح المستشفى الصينى

وأعلن التليفزيون الصينى الرسمى، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 132 شخصا، ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6 آلاف حالة.