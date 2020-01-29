شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تنتهى من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وإعلانها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، ستعلن خلال أيام، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مؤكدا أنها فى مرحلة التجميع والمراجعة، بعد انتهاء تصحيحها فى 32 كنترول بإدارات المديرة التعليمية، مضيفا، لـ" الخليج 365" ، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهائها، لسرعة ظهور النتيجة، مشيرا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة.

وأنهى طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحاناتهم الخميس الماضى بمادة العلوم، والتي بدأت بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكد أنه تم اعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام بالإضافة إالى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم .

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وذكر المحافظ، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات، مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن .

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمس الثلاثاء نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9% تليها إدارة أكتوبر 81,3% ثم إدارة الشيخ زايد 79,7%، وتظهر النتيجة بالمدارس عقب اعتمادها.