"باسم" يطلب فسخ عقد زواجه: "باعت خاتم دهب عشان تعمل تاتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "باسم. ف" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه: "باعت خاتم دهب عشان تعمل حواجبها تاتو".

يقول "باسم" 31 سنة، مصمم ملابس حريمي: تزوجت من "لمار. م" 29 سنة، ربة منزل، منذ 4 أشهر، واكتشفت عقب الزواج أنها تظاهرت أمامي بحبها لي، كي أتمسك بها، لكن حقيقة الأمر أنها كانت تطمع في أموالي.

ويضيف الزوج: خلال الأشهر الأولى للزواج حاولت اكتساب قلبها، كي تغير طريقتها في التعامل معي، حتى بدأت في شراء عدد كبير من الهدايا لها، وذات مرة علمت منها أنها تريد شراء خاتم معين؛ فقمت بشرائه لها في الحال.

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يكمل الزوج: كلما رأيت الخاتم بيدها كنت أشعر بأنها تتمسك بحبي، وشعرت بفرحتها الشديدة خلال هذه الفترة، وبمرور الوقت اكتشفت عدم وجود الخاتم بيدها وكلما سألتها ترد قائلة "تركته بغرفة النوم".

يواصل: "بمرور الأيام لاحظت تكرار كلماتها حول الخاتم، فقمت بالبحث عنه؛ وفوجئت بهروبها السريع إلى منزل أهلها بعدما علمت أنها قامت ببيعه، فاستغربت الوضع ولم أقم بزيارتها إلا بعد فترة؛ لسماع الأسباب التي دفعتها لبيع الخاتم".

يختتم الزوج: "بررت الزوجة أفعالها بأنها كانت في احتياج إلى مبلغ مالي أثناء خروجها مع أصدقائها؛ وذلك كي تقوم بنفس الأعمال التي يقومون بها؛ وهي رسم التاتو، وحينها وبدون مقدمات طلبت الطلاق، لكنها رفضت، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة؛ لرفع دعوى فسخ عقد زواجي منها، وحملت الدعوى رقم 458 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن".