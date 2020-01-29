أخبار مصر | قبل ما تخرج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إنه يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون الرياح معتدلة، والأجواء غائمة جزئيًا.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة، يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وأن الطقس يميل للدفء نهارًا، ويكون شديد البرودة ليلًا، في شمال وجنوب صعيد، والبحر الأحمر.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون الرياح نشطة أحيانًا مع ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من متر ونصف إلى مترين، وتميل إلى الاضطراب في البحر الأحمر مع تزايد نشاط الرياح وارتفاع الأمواج من 2 - 2.5 متر.